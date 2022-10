Geschreven door Jessica Westdijk 08 okt 2022 om 10:10

Het loopt niet bij Ajax en dat is een understatement. Er werd in de Eredivisie beschamend gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles, om daarna een recordnederlaag te lijden tegen Napoli. Wat dat betreft lijkt een duel met hekkensluiter FC Volendam misschien ideaal voor Ajax om zich te revancheren, al is er misschien meer te verliezen dan te winnen voor de Amsterdammers.

En natuurlijk is de vraag met welke elf Ajax in Volendam aan de aftrap verschijnt. Dat er iets moet veranderen is duidelijk, maar welke keuzes maakt Alfred Schreuder? Achterin lijkt het allemaal wel te staan, met Rensch, Timber, Bassey en Blind in de achterhoede. Op het middenveld en voorin liggen de keuzes ingewikkelder. Al een tijd is duidelijk dat Dusan Tadic niet op zijn plek is als rechtsbuiten, maar de trainer heeft nog geen betere plek gevonden voor de aanvoerder. Ook over de spitspositie is volop discussie, wie hoort daar te staan: Brian Brobbey, of Mohammed Kudus? Als hij speelt, scoort Kudus altijd. Maar het elftal lijkt er niet bepaald beter van te gaan draaien.

Het Algemeen Dagblad denkt dat Schreuder tegen Volendam voor Brobbey in de spits kiest. Wel zou Tadic wéér als rechtsbuiten opgesteld staan. Op het middenveld zou er een basisplaats zijn voor Davy Klaassen. Dat leidt tot de volgende vermoedelijke basiself:

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Klaassen, Alvarez, Taylor; Tadic, Brobbey, Bergwijn