Geschreven door Kevin Ligtvoet 16 jan 2021 om 19:01

Na een gelijkspel in de Topper en winst uit bij FC Twente mag Ajax zondag alweer aan de bak. Feyenoord komt op bezoek in Amsterdam. Net zoals vorige week komt dus de nummer twee naar de Arena en zoals elk jaar hopen de Amsterdammers de Klassieker te winnen.

Feyenoord heeft dit seizoen pas één keer verloren, maar wel speelden de Rotterdammers vaak gelijk. Op dit moment staan ze op drie punten achterstand en het is aan Ajax om dat gat te verdubbelen. Met welke elf spelers gaat Erik ten Hag dat doen? We zien het zondag. Kudus ontbrak donderdag, omdat hij wat last had en Ajax geen risico neemt vlak voor zo’n belangrijke wedstrijd. Het is nog de vraag of hij fit is zondag.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Promes; Antony, Haller, Tadic.