Geschreven door Jessica Westdijk 08 mei 2021 om 10:05

Nu het landskampioenschap binnen is, kan Ajax het in het restant van de competitie wat rustiger aan doen. Maar de Klassieker is nou niet echt een wedstrijd die zich daarvoor leent. Erik ten Hag gaf vrijdag op de persconferentie dan ook aan dat hij van plan is om gewoon met de sterkste 11 te beginnen en dat hij het duel enorm serieus neemt.

Wie zondag in de Kuip in ieder geval wel ontbreekt, is Nico Tagliafico. De linksback is geschorst nadat hij vorige week een gele kaart pakte. Hij krijgt van Ajax vervroegd vakantie en zal ook tegen VVV Venlo en Vitesse niet meer in actie komen. Ten Hag moet dus voor de komende 3 duels op zoek naar een andere invulling van de linksbackpositie. Daarvoor zou het weleens goed uit kunnen komen dat Noussair Mazraoui weer fit is. Hij kan daardoor zijn plek op rechtsback weer innemen en Devyne Rensch mag het vanaf de andere kant proberen. De vermoedelijke opstelling van Ajax zie je hieronder.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martinez, Rensch; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic