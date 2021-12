Geschreven door Idse Geurts 17 dec 2021 om 14:12

Dit weekend is het weer tijd voor een de grootste rivalenstrijd van Nederland: De Klassieker. Ajax neemt het zondagmiddag in Rotterdam op tegen Feyenoord. Behalve het ‘eergevoel’, staan er zondag ook belangrijke punten op het spel. Feyenoord heeft op dit moment immers evenveel punten (36) als Ajax. Om afstand te nemen van de Rotterdammers, moet er dus worden gewonnen. Een verliespartij komt in elk geval niet goed uit.

Voor één speler in het bijzonder zal zondag nog een extra speciale lading hebben. Steven Berghuis keert tenslotte terug naar de club waar hij vier seizoenen heeft gespeeld. Zijn overstap naar Ajax wordt hem ook niet in dank afgenomen door de Rotterdamse achterban. Wellicht is het daarom voor Berghuis maar goed dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Hij zou ongetwijfeld een hoop verwensingen naar zijn hoofd hebben gekregen.

Erik ten Hag heeft al duidelijk gemaakt dat hij niet bang is om Berghuis mee te nemen naar Rotterdam. Het lijkt dan ook meer dan logisch dat Berghuis ‘gewoon’ gaat starten. Hopelijk weet hij zijn oude club pijn te doen met een goal of assist. Een speler die echter niet zal starten is Noussair Mazraoui. De rechtsback kampt met een blessure. Devyne Rensch zal vermoedelijk deze positie overnemen. Gelukkig lijkt Ten Hag voor de rest over een fitte selectie te beschikken. Hierdoor lijkt de vaste basiself, behalve Mazraoui, dus aan de aftrap te verschijnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch; Timber; Martinez; Blind; Gravenberch; Alvarez; Berghuis; Antony; Haller; Tadic