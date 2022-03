Geschreven door Idse Geurts 18 mrt 2022 om 14:03

Na de Champions League-uitschakeling van dinsdagavond, staat er aankomende zondag nóg een echte kraker op het programma. Het is dan immers tijd voor De Klassieker. In de Johan Cruijff ArenA komt aartsrivaal Feyenoord op bezoek. Voor Ajax is dit natuurlijk de perfecte kans om het Champions League-debacle weg te spoelen. Een overwinning op Feyenoord zou tenslotte een goede boost aan het moraal van Ajax kunnen geven. Toch staat er veel druk op de ploeg van Erik ten Hag. PSV staat op slechts twee punten achterstand, waardoor elke wedstrijd cruciaal is voor het kampioenschap.

Gelukkig kan Ten Hag beschikken over een vrijwel volledig fitte selectie. Buiten de langgeblesseerde spelers, zijn er verder geen afwezigen. Dit meldt de oefenmeester tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag. Hierdoor zal Ten Hag waarschijnlijk ‘gewoon’ zijn sterkste elf spelers opstellen. Hoewel er afgelopen dinsdag met deze opstelling werd verloren, speelde Ajax zeker niet slecht. Voor Ten Hag lijkt er dus ook geen reden om aan zijn opstelling te sleutelen.

De enige wijziging die wellicht wordt doorgevoerd, is de inbreng van Nicolas Tagliafico. Feyenoord beschikt over relatief snelle buitenspelers, waardoor de kans bestaat dat Daley Blind op de linksback positie wordt overlopen. Blind is immers niet meer de snelste speler. Tagliafico brengt als linksback toch iets meer snelheid met zich mee, waardoor de Argentijn een betere optie in de verdediging kan zijn.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Alvarez, Berghuis; Antony, Haller, Tadic