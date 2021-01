Geschreven door Kevin Ligtvoet 23 jan 2021 om 16:01

Ajax heeft een vol schema deze maand en dat is te merken ook. Woensdag werd er nog met 0-1 gewonnen bij AZ, maar zondag moet de ploeg van Erik ten Hag alweer aan de bak uit bij Fortuna Sittard. Met maar drie punten voorsprong op Vitesse moet er hoe dan ook gewonnen worden. Met welke elf gaat de trainer dat doen?

Fortuna Sittard staat op dit moment twaalfde in de Eredivisie en werden donderdagavond na verlenging uitgeschakeld in de KNVB Beker door NEC. Het gaat een beetje op en neer dit jaar in Sittard, aangezien er na de winterstop uit bij SC Heerenveen en PEC Zwolle werd gewonnen, maar in eigen huis gingen ze met 0-1 onderuit tegen Sparta Rotterdam. Het is nog de vraag of iedereen fit is bij Ajax, het lijkt erop dat Kudus een terugval heeft gehad en dus niet zal spelen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Promes; Antony, Haller, Tadic.