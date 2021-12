Geschreven door Idse Geurts 22 dec 2021 om 11:12

Vanavond is het alweer tijd voor de laatste wedstrijd van 2021. Om 21:00 uur neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Fortuna Sittard. Voor veel Ajacieden zal de winterstop als een verademing komen. Afgelopen weekend wist Ajax nog De Klassieker tegen Feyenoord te winnen, maar veel Ajax-spelers zagen er vermoeid uit. Erik ten Hag beaamde dit door tijdens een persmoment te stellen dat zijn spelers ‘gewoon moe’ zijn. Gelukkig lijkt Fortuna een redelijk behapbare ploeg. In de afgelopen seizoenen wist Ajax steeds met ruime cijfers te winnen.

Erik ten Hag kan echter niet beschikken over zijn volledige selectie. Lisandro Martínez verliet tegen Feyenoord vroegtijdig het veld en lijkt uitgeschakeld te zijn met een blessure. Martínez wordt waarschijnlijk vervangen door Perr Schuurs. Schuurs maakt ook een goede periode door, dus een basisplek is hem gegund. Daarnaast is ook Noussair Mazraoui niet van de partij. Devyne Rensch neemt daarom de rechtsback positie over. Tot slot is er nog onzekerheid rondom de aanwezigheid van Jurriën Timber. De verdediger moest zondag nog het veld verlaten wegens kramp. Het lijkt dan ook aannemelijk dat Timber rust krijgt van Ten Hag. Hierdoor zal Daley Blind doorschuiven naar het centrum van de verdediging, terwijl Nicolas Tagliafico als linksback zal fungeren.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch; Schuurs; Blind; Tagliafico; Gravenberch; Alvarez; Berghuis; Antony; Haller; Tadic