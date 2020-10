Geschreven door Jessica Westdijk 30 okt 2020 om 16:10

Dinsdag kreeg Ajax opnieuw een teleurstelling te verwerken in de Champions League. Het leverde een goede eerste helft af in Bergamo, stond 0-2 voor, maar ging uiteindelijk met slechts 1 punt naar huis. Bovendien zag het Antony uitvallen na een flinke overtreding.

Alle euforie van de recordbrekende 0-13 tegen VVV Venlo was daardoor snel weer vergeten, maar de competitie gaat zaterdagavond alweer verder. Fortuna Sittard komt op bezoek en dat betekent dat Ajax waarschijnlijk even kan ademhalen onderweg naar het volgende Champions League-duel. Fortuna is op dit moment de hekkensluiter van de Eredivisie, met 2 punten uit 6 duels. Vorig seizoen won Ajax dit duel met 5-0 en zo’n uitslag zou het ook zaterdag zeker neer moeten kunnen zetten.

Ajax lijkt opnieuw in een aanvallende formatie te spelen, met Traoré in de spits in de Tadic op 10. Ondanks dat hij tegen Atalanta uitviel, lijkt Antony gewoon weer van de partij.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Tadic; Antony, Traoré, Neres