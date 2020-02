Geschreven door Jessica Westdijk 26 feb 2020 om 19:02

Ajax moet donderdagavond tegen Getafe een 2-0 achterstand wegpoetsen. Op zich al moeilijk genoeg, en dan al helemaal als Hakim Ziyech en Nico Tagliafico ook nog eens ontbreken. Zij stonden afgelopen week tegen Getafe nog in de basis. Ziyech is echter opnieuw geblesseerd, Tagliafico geschorst.

Het wordt dus puzzelen voor Ten Hag. Een zekerheidje is in ieder geval dat Andre Onana terugkeert in het doel. Voorin zijn de opties beperkt en dat lijkt ervoor te zorgen dat Dusan Tadic, Lassina Traoré en Ryan Babel de voorhoede gaan vormen. Maar achterin en op het middenveld wordt het lastiger. Dat Tagliafico niet inzetbaar is, maakt dat Ten Hag genoodzaakt is om het roer om te gooien.

De meest logische optie zou zijn om Sergino Dest naar de linkerkant te halen en Noussair Mazraoui rechtsback te zetten, maar ook Mazraoui is geblesseerd. Dest zal dus gewoon aan de rechterkant staan. Lisandro Martinez lijkt de meeste logische optie op linksback. De invulling van de achterhoede, maakt ook de opties op het middenveld weer beperkt. Wij verwachten dat de basiself er ongeveer zo uit zal komen te zien:

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Alvarez, Blind, Martinez; Gravenberch, Eiting, Van de Beek; Tadic, Traoré, Babel