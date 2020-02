Geschreven door Jessica Westdijk 19 feb 2020 om 18:02

Donderdagavond neemt Ajax het voor het eerst op tegen Getafe. Het eerste duel van het tweeluik begint om 18.55. Het belooft een pittig duel te worden. Ajax is niet in allerbeste doen en Getafe blijkt een pittige tegenstander.

De ziekenboeg bij Ajax stroomt inmiddels gelukkig weer langzaam maar zeker leeg, maar het is de vraag hoe fit iedereen echt is. Hakim Ziyech en Daley Blind speelden tegen RKC afgelopen zondag allebei één helft. Kunnen zij nog niet meer, of was dit om hen te sparen voor donderdag? En dan is er nog Perr Schuurs. De verdediger leek een logische vervanger van Joël Veltman de komende periode, maar raakte vervolgens zelf ook geblesseerd. Schuurs in inmiddels weer fit een meegereisd naar Madrid, maar maakte nog geen minuten na zijn blessure.

Ten Hag zal risico’s moeten nemen om tegen Getafe een goede uitgangspositie te creëren voor de return volgende week in Amsterdam.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Varela; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Martinez, Eiting, Van de Beek; Babel, Tadic, Ziyech.