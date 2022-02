Geschreven door Idse Geurts 25 feb 2022 om 11:02

Na het Champions League-gelijkspel tegen Benfica, speelt Ajax dit weekend weer in de Eredivisie. Zondagmiddag om 16:45 uur is Go Ahead Eagles de tegenstander. Op papier is Go Ahead natuurlijk een mindere tegenstander dan Benfica, maar de Deventenaren delen wel een overeenkomst met de Portugese topclub. Ook Go Ahead speelde eerder dit seizoen immers gelijk tegen Ajax. In de Johan Cruijff ArenA wist Ajax niet te scoren tegen de Eagles. De wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ajax moet dus waakzaam zijn om de ploeg uit Deventer niet wéér te onderschatten. Alle punten zijn van belang in de strijd om het kampioenschap. Aangezien Go Ahead een minder sterke selectie heeft dan Ajax, zijn de Amsterdammers het dus eigenlijk aan zichzelf verplicht om zondagmiddag te winnen.

Erik ten Hag kan zondag in elk geval aantreden met een bijna volledig fitte selectie. Behalve de langdurige blessures van Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg, lijken er geen kwetsuren te zijn binnen de selectie. Toch betekent dit niet dat Ten Hag dezelfde elf opstelt als tegen Benfica. Vermoedelijk zal Ryan Gravenberch weer op de bank moeten plaatsnemen. De jonge middenvelder mocht woensdagavond in de basis beginnen, maar dit werd geen enorm succes. Gravenberch was vrijwel onzichtbaar en kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. Hierdoor lijkt Davy Klaassen zijn basisplek weer terug te krijgen. Ook gunt Ten Hag wellicht een startplaats aan Nicolas Tagliafico. De Argentijn snakt naar speeltijd en de wedstrijd tegen Go Ahead lijkt een prima wedstrijd om Tagliafico minuten te geven.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martinez; Tagliafico; Alvarez; Klaassen; Berghuis; Antony; Haller; Tadic