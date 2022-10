Geschreven door Jessica Westdijk 01 okt 2022 om 12:10

Na de interlandperiode is het eindelijk weer tijd voor Ajax! Vanavond komt Go Ahead Eagles op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Ajax lijkt redelijk ongeschonden uit de interlandperiode gekomen. Steven Berghuis viel tegen België geblesseerd uit, maar dat lijkt gelukkig allemaal mee te vallen. Alfred Schreuder maakte al bekend dat Berghuis gewoon had meegetraind. Hij lijkt dus inzetbaar vanavond. Wisselspelers Ahmetcan Kaplan en Jorge Sánchez zijn zaterdagavond nog niet inzetbaar. Kaplan liep tijdens de interlandperiode een knieblessure op, terwijl Sánchez nog niet hersteld is van een eerdere blessure.

Verder is de selectie van Ajax dus fit en heeft Schreuder keuzes te maken. Waar voor de interlandperiode de roep om Brobbey in plaats van Kudus steeds luider werd, lijkt de trainer daar (nog) geen gehoor aan te geven. In diverse interviews liet hij doorsluimeren dat Kudus zijn basisplaats in de spits behoudt.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Alvarez, Tadic, Taylor; Berghuis, Kudus, Bergwijn