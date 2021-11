Geschreven door Idse Geurts 05 nov 2021 om 09:11

Na de geweldige Champions League-avond van woensdag, speelt Ajax zondag ‘gewoon’ weer in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA komt Go Ahead Eagles op bezoek. De laatste keer dat Ajax het opnam tegen de ploeg uit Deventer was in 2018. Toen won Ajax met 3-0 in de KNVB beker. Inmiddels is Go Ahead weer gepromoveerd ¬†naar de Eredivisie en doen ze het niet onverdienstelijk. De Deventenaren bezetten de achtste plek op de ranglijst, wat zeker niet slecht is voor een promovendus.

Toch lijkt Go Ahead op papier geen partij voor Ajax. Zo hebben de Amsterdammers een veel bredere en sterkere selectie. Ook heeft Ajax de afgelopen weken goed spel op de mat gelegd. Grote ploegen als Borussia Dortmund en PSV werden makkelijk verslagen. Echter, Ajax moet waken voor gemakzuchtigheid. Dit ging vorig weekend mis tegen Heracles, toen er slechts werd gelijkgespeeld met 0-0. Hier kan Go Ahead van profiteren. Hopelijk weten de Ajacieden hun hoofd erbij te houden dit weekend.

Erik ten Hag beschikt in ieder geval over een fitte selectie. Tegen Dortmund vielen geen spelers uit en verder is er ook geen melding gemaakt van nieuwe blessures. Toch zou Ten Hag wat kunnen rouleren in zijn selectie. Davy Klaassen viel tegen Dortmund goed in, terwijl Steven Berghuis een iets mindere indruk maakte. De kans bestaat dat Klaassen aanstaande zondag weer eens vanaf het startsignaal mag verschijnen. Ook lijkt de wedstrijd tegen Go Ahead een goed moment om Nicolas Tagliafico te laten starten.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martinez; Tagliafico; Gravenberch; Klaassen; Alvarez; Antony; Haller; Tadic.