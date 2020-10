Geschreven door Jessica Westdijk 17 okt 2020 om 18:10

De interlandbreak zit erop, het is eindelijk weer tijd voor Ajax. De Amsterdammers ontvangen zondagmiddag sc Heerenveen in de Johan Cruijff Arena.

Logischerwijs lijkt het erop dat Davy Klaassen zijn rentree in het Ajax-shirt gaan maken. De middenvelder keerde een kleine twee weken geleden terug bij Ajax. Ten Hag zal hopen dat Klaassen de missende pion is op het middenveld, want verder lijkt de trainer vast te willen houden aan zijn plan. Dat wil zeggen: Alvarez en Gravenberch als duo op het middenveld, Tadic in de spits en Antony en Promes vanaf de flanken.

Dat dat tot nu toe nog niet echt goed uitpakte dit seizoen, betekent niet dat de plannen nu worden omgegooid. Waarschijnlijk zullen onderstaande elf zondagmiddag dus aan de aftrap verschijnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes