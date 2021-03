Geschreven door Kevin Ligtvoet 02 mrt 2021 om 17:03

Ajax kwam goed weg met een punt in Eindhoven afgelopen weekend, maar morgen moeten de Amsterdammers alweer aan de bak. SC Heerenveen, met onder andere Lasse Schöne en Siem de Jong, is de tegenstander in de halve finale van de KNVB Beker. Erik ten Hag heeft aangegeven met de sterkste elf te gaan starten.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de trainer het achterin gaat oplossen. Nico Tagliafico en Devyne Rensch zijn beide geschorst, terwijl het duel voor Noussair Mazraoui nog te vroeg komt. Drie verdedigers zijn dus niet beschikbaar, hoe gaat Ten Hag dit neerzetten?

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg, Klaiber, Timber, Martinez, Blind, Álvarez, Gravenberch, Klaassen, Antony, Haller, Tadic.