Geschreven door Kevin Ligtvoet 12 feb 2021 om 16:02

Na een overwinning op PSV woensdagavond en een plek in de halve finale van de beker, staat zaterdag alweer de volgende wedstrijd op het programma. Heracles Almelo maakt hun kunstgrasveld klaar voor de komst van Ajax dit weekend. Het lijkt erop dat iedereen fit is, en dus alleen Andre Onana er niet bij zal zijn.

Heracles is in een aardige vorm sinds te winterstop, met onder andere een overwinning op Fortuna Sittard afgelopen weekend. Ze hebben sinds 16 januari niet meer verloren, dit gebeurde toen wel tegen FC Utrecht. Gaat Erik ten Hag spelers rust geven voor de wedstrijden met Lille, of staan de sterkste elf op het veld?

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.