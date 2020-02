Geschreven door Jessica Westdijk 22 feb 2020 om 16:02

Na de teleurstellende avond bij Getafe moet Ajax alweer door. Het gaat op bezoek bij Heracles Almelo, doorgaans een lastige uitwedstrijd voor Ajax.

In ieder geval is Andre Onana er weer bij. Tegen Getafe was hij geschorst en stond Bruno Varela op doel. Hoewel de doelman weinig kon doen aan de tegengoals, maakte hij geen al te sterke indruk. Zo nam Daley Blind geregeld de doeltrappen, iets wat voor veel verbazing zorgde. Lisandro Martinez kreeg een plaats op het middenveld en daar lijkt Ten Hag tegen Heracles aan vast te houden. Dat betekent opnieuw teleurstelling voor Carel Eiting. De middenvelder had verwacht dat hij tegen Getafe mocht spelen, maar dat was niet het geval.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Alvarez, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martinez; Tadic, Traoré, Babel