Geschreven door Idse Geurts 04 feb 2022 om 11:02

Aankomende zondag staat er voor Ajax weer een wedstrijd in de Eredivisie op het programma. Na een weekje rust, zullen de mannen van Ten Hag vast staan te popelen om weer te voetballen. Zeker na het laatste Eredivisie resultaat, een 1-2 overwinning op PSV, zal er veel vertrouwen in de selectie zitten. Zondag neemt Ajax het in eigen huis op tegen Heracles Almelo. Hoewel Ajax normaal gesproken niet veel problemen heeft met Heracles, is de club uit Almelo geen ploeg om te onderschatten. Heracles wist eerder dit seizoen immers een gelijkspel uit het vuur te slepen. In deze fase van het seizoen mag niet opnieuw puntenverlies worden opgelopen. PSV staat immers op slechts twee punten achterstand. De Ajacieden moeten zich dus echt volledig richten op de overwinning tegen Heracles.

Gelukkig kan S√©bastien Haller weer de doelpunten maken bij Ajax. De Ivoriaanse spits is teruggekeerd van de Afrika Cup en zal dus weer kunnen starten. Verder zal Erik ten Hag ook ‘gewoon’ zijn sterkste elftal opstellen. Alleen op het middenveld bestaat een twijfelgeval. Edson Alvarez raakte van de week geblesseerd tijdens een WK-kwalificatie duel voor Mexico. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur is. Hierdoor bestaat dus de mogelijkheid dat Alvarez niet kan spelen tegen Heracles. Gelukkig heeft Ten Hag meerdere opties op het middenveld. Davy Klaassen zal vermoedelijk Alvarez zijn plek op het middenveld overnemen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martinez; Blind; Klaassen; Gravenberch; Berghuis; Antony; Haller; Tadic.