Geschreven door Idse Geurts 30 okt 2021 om 11:10

Komende zaterdag neemt Ajax het op tegen Heracles Almelo. Nadat PSV vorige week met 5-0 werd afgedroogd, zullen de Ajacieden vol zelfvertrouwen zitten. Nu de grootste concurrent immers verslagen is, lijken de andere teams ook nog makkelijker te kloppen. Toch laten eerdere resultaten zien dat het team van Ten Hag met volle focus moet aantreden. In het seizoen 2018/2019 werd er zelfs nog met 1-0 verloren in Almelo.

Gelukkig beschikt Ten Hag over een vrijwel gehele fitte selectie. Behalve de blessures van Stekelenburg en Klaiber, zijn er geen spelers afwezig. Er is echter een grote kans dat Ten Hag enkele spelers rust zal geven. Volgende week woensdag staat namelijk de Champions League kraker tegen Borussia Dortmund op het programma. Hierdoor zal Daley Blind waarschijnlijk even op de bank plaatsnemen. Nicolas Tagliafico vervangt hem op de linksback positie. Verder wil ook Davy Klaassen weer eens starten. De wedstrijd tegen Heracles is hier een ideale gelegenheid voor. Dit gaat dan ten koste van de positie van Steven Berghuis.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martinez; Tagliafico; Gravenberch; Klaassen; Alvarez; Antony; Haller; Tadic.