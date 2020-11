Geschreven door Jessica Westdijk 21 nov 2020 om 20:11

Eindelijk: de interlandperiode zit er weer op en we zitten nu tot maart verlost van deze onderbrekingen. Het is weer tijd voor Ajax en de ploeg van Erik ten Hag ontvangt zondag vroeg in de middag Heracles Almelo.

Ten Hag zal de afgelopen anderhalve week met geknepen billen naar de interlands hebben gekeken, want overal vallen één voor één spelers uit met blessures. Gelukkig zag Ten Hag dat alle Ajacieden die waren uitgevlogen voor internationale verplichtingen heelhuids terugkeren. Weinig zorgen dus voor de trainer. Helaas is Antony nog niet hersteld van de blessure die hij tegen FC Utrecht opliep, hij is er dus nog niet bij. Verder is Ajax compleet, op de langdurig geblesseerde Mohammed Kudus na.

De opstelling lijkt dan ook niet ingewikkeld deze week. Ten Hag lijkt weer te kiezen voor Traoré in de spits en Neres en Promes vanaf de flanken. Daardoor vormen Klassen, Tadic en Gravenberch weer het middenveld.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Neres, Traoré, Promes