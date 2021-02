Geschreven door Kevin Ligtvoet 17 feb 2021 om 16:02

Ajax heeft zich eerder dit seizoen helaas niet kunnen plaatsen voor de laatste 16 van de Champions League, maar is wel nog Europees actief. Donderdag staat het duel tegen Lille OSC op het programma bij de laatste 32 van de Europa League.

Lille OSC doet het dit seizoen erg goed in Frankrijk met oud-Ajacied Sven Botman in de basis. Afgelopen weekend konden ze de eerste plek in de competitie afpakken, maar er werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen Stade Brest, terwijl een aantal spelers rust kregen. De Amsterdammers missen wel een aantal spelers door schorsingen, foutjes en blessures. Ryan Gravenberch is geschorst voor het eerste duel met de Fransen, terwijl Onana er, zoals bekend, langer uit ligt. Recordaankoop Haller stond niet op de lijst en Noussair Mazraoui is geblesseerd.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Álvarez, Blind, Klaassen; Antony, Traoré, Tadic.