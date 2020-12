Geschreven door Jessica Westdijk 01 dec 2020 om 08:12

Het is weer ontzettend spannend in de poule van Ajax in de Champions League. Na 4 duels is duidelijk dat Ajax overwintert in Europa, maar de komende twee duels moeten uitwijzen in welk toernooi dat gaat zijn.

Bij winst vanavond in Liverpool pakt Ajax zelfs de koppositie in de groep. Bovendien heeft Liverpool best wat afwezigen en liet Atalanta vorige week al zien dat de ploeg van Jurgen Klopp zeker te verslaan is. Maar makkelijk zal het zeker niet worden.

En hoewel Lassina Traoré het in de Eredivisie fantastisch doet met 7 goals en 6 assists in 10 duels, lijkt Ten Hag in Liverpool toch terug te grijpen op een oude succesformule, met Dusan Tadic in de spits.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind; Tagliafico; Klaassen, Gravenberch; Antony, Labyad, Neres; Tadic