Ajax won afgelopen zondag overtuigend van sc Heerenveen, maar woensdagavond wacht een tegenstander van een ander kaliber. Liverpool komt op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Beide ploegen kregen in aanloop naar de start van de Champions League een tegenvaller te verwerken. Bij Liverpool ontbreekt Virgil van Dijk, de verdediger liep afgelopen weekend een zware knieblessure op. Aan de kant van Ajax is smaakmaker Antony er om onbekende redenen niet bij. Dat zorgt ervoor dat Ten Hag weer wat aanpassingen moet doen. Quincy Promes lijkt daardoor weer te mogen starten. Verder lijkt Dusan Tadic eindelijk weer terug te keren in de spits. In het seizoen 2019/2020 speelde Tadic ook veel op die positie en dat bleek een openbaring.

De meeste twijfel is er over het middenveld. Het trio Klaassen, Kudus en Gravenberch wist elkaar afgelopen weekend eenvoudig te vinden, maar het is tegelijkertijd riskant tegen een tegenstander als Liverpool. Er bestaat dus ook nog eens kans dat Ten Hag toch weer terugvalt op Edson Alvarez ten koste van Gravenberch, al zou dat op basis van afgelopen zondag opmerkelijk zijn.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Gravenberch; Neres, Tadic, Promes