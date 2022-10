Geschreven door Jessica Westdijk 12 okt 2022 om 09:10

Na het debacle van vorige week moeten er dingen anders bij Ajax, zoveel is wel duidelijk. Alfred Schreuder gaf al aan dat hij niet van plan van om veranderingen in de speelstijl aan te brengen ten opzichte van vorige week. Toch zal hij een aantal wijzigingen in de basiself moeten doen, tenminste twee. Tot die keuze wordt de trainer gedwongen door de schorsing van Dusan Tadic, die vorige week rood pakte, en de blessure van Devyne Rensch.

Daarbij heeft Schreuder geluk dat Jorge Sanchez, die vorige week ontbrak wegens een blessure, er nu juist weer bij is. Hij is de logische vervanger van Rensch als rechtsback. Daarnaast moet de trainer op zoek naar een vervanger voor aanvoerder Tadic. Dat lijkt Davy Klaassen te gaan worden, die hopelijk wat vechtlust in de ploeg kan brengen.

Verder zien we dezelfde namen op papier, al lijkt één positiewissel wel een blijvertje: tegen FC Volendam experimenteerde Ajax met Calvin Bassey als linksback. Hij ruilde met Daley Blind, die daardoor samen met Jurriën Timber in het centrum staat. Dat lijkt ook tegen Napoli het geval te zijn.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Taylor, Klaassen; Berghuis, Kudus, Bergwijn