Geschreven door Jessica Westdijk 04 okt 2022 om 09:10

Het loopt de laatste tijd stroef bij Ajax. Dat was al voor de interlandperiode het geval, toen Ajax een kansloze nederlaag leed bij Liverpool en vervolgens ook bij AZ. Afgelopen weekend kwamen de Amsterdammers voor het eerst na de interlandperiode weer in actie en ook dat liep niet goed af. Ajax bleef steken op 1-1 tegen Go Ahead Eagles.

Voor de interlands leek Mohammed Kudus de vaste spits van Ajax te gaan worden, wat betekende dat Brian Brobbey het moest doen met een plek op de bank. Tegen Go Ahead mocht Brobbey wel starten, maar dat had dus niet het gewenste effect. Daarnaast wijzigde Schreuder de basiself op een aantal andere plekken tegen Go Ahead. Zo waren er basisplaatsen voor Florian Grillitsch en Davy Klaassen. Steven Bergwijn en Edson Alvarez bleven in eerste instantie op de bank. Dat leek vooral te maken te hebben met de interlands die gespeeld waren, Alvarez kwam bijvoorbeeld pas laat terug.

De vraag is dus: voor welke 11 kiest Schreuder tegen Napoli? Hij lijkt dan toch weer te gaan voor Kudus in de spits. Edson Alvarez en Steven Bergwijn keren weer terug in de basis. Dat resulteert in de volgende elf namen in de vermoedelijke opstelling:

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Napoli: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn