Geschreven door Idse Geurts 23 apr 2022 om 10:04

Na de verloren bekerfinale van vorige week, moet Ajax dit weekend weer de rug rechten. Zaterdag om 16:30 uur nemen de Amsterdammers het immers in de Eredivisie op tegen NEC. Voor Ajax zal nu elke wedstrijd in de competitie aanvoelen als een finale. Als de club in nog vijf wedstrijden de voorsprong op PSV weet te behouden, dan is Ajax weer kampioen van de Eredivisie. Het team van Erik ten Hag mag de focus dus niet verliezen en elke wedstrijd ‘gewoon’ winnen.

Hopelijk zet Ajax dus tegen NEC de volgende stap naar het kampioenschap. Eerder in het seizoen wist Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 5-0 te winnen van de Nijmegenaren. Wellicht zit er dit weekend weer zo’n overtuigende uitslag in. Helaas is Antony er nog steeds niet bij om Ajax aan de overwinning te helpen. De Braziliaan is nog altijd geblesseerd. Verder lijkt Ten Hag over zijn volledige selectie te kunnen beschikken. Toch zal de oefenmeester vermoedelijk wel gaan sleutelen aan zijn opstelling ten opzichte van vorige week. Zo zal S√©bastien Haller weer in de basis mogen starten. In de bekerfinale kreeg Brian Brobbey nog de kans in de punt van de aanval, maar deze keuze pakte niet erg goed uit.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Gravenberch, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic