Geschreven door Kevin Ligtvoet 13 mrt 2021 om 21:03

Aankomende zondag spelen PEC Zwolle en Ajax tegen elkaar in het Mac3Park in Zwolle. Het voelt misschien als een tussendoortje, maar het is nog altijd belangrijk om te blijven winnen in de competitie. De wedstrijd begint om 14.30u live op ESPN.

PEC Zwolle kent een wisselvallig seizoen, maar ze staan wel nog altijd op plek 13 in de Eredivisie na 25 speelrondes. Er werd twee weken geleden nog overtuigend gewonnen van SC Heerenveen, maar vorig weekend werd er verloren van Heracles Almelo.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.