Geschreven door Idse Geurts 10 sep 2021 om 10:09

Na de interlandperiode is het dit weekend weer tijd voor voetbal in de Eredivisie. Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Ajacieden zullen waarschijnlijk niet echt wakker liggen van deze wedstrijd, aangezien PEC in dramatische vorm verkeert. De Zwollenaren wisten in de eerste drie duels geen goals te scoren, en ook geen punten te verzamelen. Hierdoor staat PEC vooralsnog stijf onderaan in de Eredivisie. Dit staat in schril contrast met de Ajacieden, die voor de interlandperiode juist goed op dreef waren. In de laatste wedstrijd tegen Vitesse, was Ajax na de eerste helft eigenlijk al klaar met de Arnhemmers. Hopelijk kan deze sterke lijn worden doorgezet tegen PEC.

Erik ten Hag zal echter wel wat moeten puzzelen in zijn selectie. In zijn achterhoede mist Ten Hag zowel Nicolas Tagliafico als Lisandro Martínez. De twee Argentijnen komen pas zaterdagochtend aan in Nederland, waardoor het vrijwel onmogelijk is om ze op te nemen in de wedstrijdselectie. Hierdoor schuift Daley Blind waarschijnlijk naar het centrum van de verdediging. Devyne Rensch zal vermoedelijk als linksback worden opgesteld. Ook in de voorhoede heeft Ten Hag een moeilijke keuze te maken. Op de rechtsbuiten positie kan hij namelijk kiezen tussen Antony en Berghuis. Antony speelde tegen Vitesse een sterke wedstrijd, waarin hij zichzelf beloonde met een goal. Berghuis daarentegen, kan vooral terugkijken op een sterke interlandperiode. Toch heeft Berghuis zijn kwaliteiten nog niet echt bij Ajax laten zien. Hierdoor zal Antony waarschijnlijk de voorkeur krijgen in de basis.

Wellicht krijgen we deze wedstrijd ook het debuut van nieuwe aankoop Daramy te zien. De jonge Deen stond deze week voor het eerst op het trainingsveld, en mag misschien hopen op een plek bij de selectie.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui; Timber; Blind; Rensch; Gravenberch; Berghuis; Alvarez; Antony; Haller; Tadic