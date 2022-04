Geschreven door Idse Geurts 29 apr 2022 om 16:04

De Eredivisie nadert zijn ontknoping. Morgenavond om 18:45 begint Ajax aan de vier na laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. In de Johan Cruijff ArenA is PEC Zwolle de tegenstander. Net zoals de komende wedstrijden, moet Ajax deze wedstrijd winnen om PSV op achterstand te houden. Gelukkig voorspellen eerdere ontmoetingen met PEC veel goeds. Ajax verloor in eigen huis immers nog nooit van de Zwollenaren. Desalniettemin moet PEC niet onderschat worden. PEC wil ook na dit seizoen in de Eredivisie blijven en moet dus vechten voor elk punt. De ploeg uit Zwolle zal er dus alles aandoen om met de volle buit uit Amsterdam te vertrekken.

Het is ook nog de vraag of Erik ten Hag over een fitte selectie kan beschikken. Noussair Mazraoui en Lisandro Martinez waren vorige week tegen NEC afwezig vanwege blessures en het is onduidelijk of zij inmiddels fit genoeg zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen Nicolas Tagliafico en Perr Schuurs weer in de basis mogen beginnen. Jurriën Timber zal dan op de rechtsback positie plaatsnemen en Daley Blind wordt doorgeschoven naar het centrum van de verdediging. Ook mag Kenneth Taylor weer hopen op een basisplaats. Hoewel Ajax vorige week tegen NEC niet geweldig speelde, kon Taylor op veel lof rekenen. De kans lijkt dan ook groot dat de jonge middenvelder weer in de basis mag beginnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Taylor, Gravenberch, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic