Geschreven door Jessica Westdijk 05 nov 2022 om 20:11

Nadat Ajax dinsdagavond de derde plaats in de Champions League-groep veilig stelde, is het nu tijd voor de topper met PSV. Bij winst kan Ajax een mokerslag uitdelen: PSV zou dan op maar liefst 7 punten achterstand gezet worden. Aan de andere kant: als PSV wint is het verschil plotseling nog maar een punt.

Een belangrijk duel dus, zo vlak voor de winterstop. En de vraag is met welke elf Ajax zal aantreden. Tegen Rangers koos Alfred Schreuder er bijvoorbeeld voor om Daley Blind op de bank te houden. In het duel met PSV lijkt Blind echter weer een basisplaats te hebben als linksback. Dat zal er ook mee te maken hebben dat Owen Wijndal tegen Rangers geblesseerd uitviel.

Ook Steven Berghuis viel tegen Rangers geblesseerd uit, maar Schreuder gaf aan dat de kans dat hij tegen PSV inzetbaar is groter dan de kans dat Wijndal kan spelen. De verwachting is dus gewoon een basisplaats voor Berghuis. Verder lijkt Brian Brobbey de voorkeur te krijgen in de spits.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Bergwijn, Brobbey, Tadic