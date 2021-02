Geschreven door Kevin Ligtvoet 09 feb 2021 om 21:02

Na een week met veel slecht nieuws en geen wedstrijden van Ajax is het woensdag eindelijk weer tijd voor een potje voetbal in Amsterdam. PSV komt op bezoek voor de kwartfinale van de KNVB Beker. Na een niet erg goede week zal de ploeg van Erik ten Hag zich willen herpakken.

Het is inmiddels wel bekend dat André Onana niet beschikbaar zal zijn woensdag, maar ook Ryan Gravenberch staat niet op het wedstrijdformulier. Hij is geschorst door zijn eerdere gele kaarten in het toernooi. Voor de rest lijkt iedereen wedstrijdfit. Ook bij PSV zijn er een aantal afwezigen, waaronder Mario Götze, Nick Viergever en Cody Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg, Rensch, Schuurs, Blind, Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Labyad, Antony, Haller, Tadic