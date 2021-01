Geschreven door Kevin Ligtvoet 09 jan 2021 om 19:01

Na de winterstop staat er gelijk een test op het programma voor de ploeg van Erik ten Hag. Er moet gewonnen worden van PSV in eigen huis om een tik uit te delen in de strijd om de titel. Met welke elf mannen gaat Ajax dat proberen?

PSV heeft in de Eredivisie niet meer verloren sinds oktober en daarna maar twee keer punten laten liggen, terwijl het in Amsterdam allemaal een stukje lastiger ging vlak voor de winterstop. Laten we hopen dat het vertrouwen en de vorm terug is voor zondag, met onder andere een zeer waarschijnlijk fitte Kudus en nieuweling Haller. Het is nog de vraag of deze beide spelen en starten, dat zien we zondag.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Labyad, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.