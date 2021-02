Geschreven door Kevin Ligtvoet 27 feb 2021 om 17:02

De Topper staat op het programma voor zondag en het is een belangrijk duel voor beide ploegen. Ajax kan een zeer grote stap zetten naar de titel, terwijl PSV moet winnen om in de buurt van de Amsterdammers te blijven. Erik ten Hag moet mogelijk wat puzzelen, niet iedereen is fit of inzetbaar.

Noussair Mazraoui mist het duel met PSV sowieso, en de kans is groot dat dit ook het geval is voor Nico Tagliafico. Daley Blind is ook nog een twijfelgeval, maar het lijkt erop dat hij wel gewoon fit is. Gelukkig, want anders miste Ajax toch drie van de vier achterhoede spelers, en was het een nog wat moeilijkere puzzel geweest. Verder lijkt, naast Onana natuurlijk, iedereen klaar voor de Topper. Met welke elf mannen hoopt Erik ten Hag de achterstand op PSV te vergroten naar 9 punten?

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.