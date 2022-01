Geschreven door Idse Geurts 22 jan 2022 om 17:01

Aanstaande zondag is het eindelijk zover: de topper tegen PSV. In Eindhoven moet Ajax er alles aan gaan doen om te winnen. In dat geval kan immers de koppositie van PSV worden overgenomen. Daarnaast, mocht Ajax verliezen, kan PSV opeens een enorme stap naar het kampioenschap nemen. Om dit te voorkomen is alleen winst goed genoeg voor Ajax. Hopelijk kan Ajax vervolg geven aan de laatste competitiewedstrijd die tegen PSV werd gespeeld. In oktober won Ajax met 5-0 van de Eindhovenaren.

Gelukkig kan Erik ten Hag ook aantreden met een sterke selectie. Hoewel topscorer Sébastien Haller nog steeds met Ivoorkust actief is op de Afrika Cup, lijkt dit niet een erg groot probleem te zijn. Brian Brobbey liet vorige week met twee goals tegen FC Utrecht immers zien dat hij een prima vervanger van Haller is. Daarnaast lijken er, behalve Mohamed Kudus en langdurig geblesseerde Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg, geen blessuregevallen bij Ajax te zijn.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martinez; Blind; Gravenberch; Alvarez; Berghuis; Antony; Brobbey; Tadic