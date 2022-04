Geschreven door Idse Geurts 15 apr 2022 om 10:04

Aankomende zondag wacht Ajax een van de belangrijkste wedstrijden van dit seizoen. Het is dan immers tijd voor de KNVB Bekerfinale. In de finale is grote rivaal PSV de tegenstander. Wedstrijden tegen PSV zorgen altijd voor een hoop spanning en spektakel. Zo wist Ajax dit seizoen in de Eredivisie twee keer te winnen van de Eindhovenaren, maar won PSV de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 0-4. Het is dus altijd afwachten wat deze wedstrijd brengt.

Gelukkig lijkt Erik ten Hag voor deze belangrijke wedstrijd weer te kunnen beschikken over Lisandro Martínez. De Argentijnse verdediger lag er enkele weken uit vanwege een hamstringblessure, maar hij lijkt op tijd fit voor aankomende zondag. Daarnaast zal de bekerfinale ook de rentree van Maarten Stekelenburg betekenen. Stekelenburg staat door een liesblessure al vrijwel het hele seizoen aan de zijlijn, maar volgens meerdere bronnen gunt Ten Hag de 39-jarige doelman een plek onder de lat. Hierdoor moet André Onana op de bank plaatsnemen. Onana is de laatste dagen het mikpunt van hevige kritiek door zijn slechte vorm en voelbare desinteresse. Ten Hag lijkt nu dus in te grijpen en de pas net fitte Stekelenburg het vertrouwen te geven.

Toch staat er nog een vraagteken achter twee belangrijke spelers. Zo raakte Nicolas Tagliafico vorige week tegen Sparta geblesseerd en heeft Noussair Mazraoui nog steeds last van een knieblessure. Hierdoor is het niet duidelijk of beide verdedigers inzetbaar zullen zijn. Vrijdagmiddag om 12:00 uur vindt de persconferentie voorafgaand aan de bekerfinale plaats. Hier zal Erik ten Hag vermoedelijk meer bekendmaken over de fitheid van zijn spelers.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic