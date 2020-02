Geschreven door Jessica Westdijk 01 feb 2020 om 10:02

Vorige week verraste Erik ten Hag vriend en vijand door tegen FC Groningen te starten met onder andere Siem de Jong in de basis. Het pakte niet goed uit: na rust moest Ten Hag ingrijpen en Ajax verloor uiteindelijk met 2-1.

De kans is dus groot dat Ten Hag het in de topper tegen PSV weer anders gaat doen. De kans is groot dat Quincy Promes vanaf 10 speelt en Traoré in de spits plaats neemt. De flanken worden dan bezet door Ryan Babel en Dusan Tadic.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martinez, Tagliafico; Van de Beek, Promes, Gravenberch; Babel, Traoré, Tadic