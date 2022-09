Geschreven door Jessica Westdijk 07 sep 2022 om 10:09

Ajax start vandaag aan een nieuw seizoen in de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Rangers.

Alfred Schreuder beschikt over een zo goed als fitte selectie. Alleen Owen Wijndal is er woensdagavond niet bij. En aangezien Ajax in de Eredivisie nog een perfecte score heeft, lijkt er weinig reden voor Schreuder om gekke dingen te gaan doen in de opstelling.

De enige wijziging die verwacht wordt ten opzichte van afgelopen zaterdag is dat Kenneth Taylor weer terugkeert in de basis, ten koste van Davy Klaassen. Het wordt een bijzondere avond kan worden voor Calvin Bassey. De verdediger kan niet alleen zijn debuut maken in de Champions League, hij zal dat ook nog eens gaan doen tegen de club waar hij tot deze zomer voor speelde.

Voorin heeft Schreuder nog een verrassing in petto: Kudus start in de spits in plaats van Brobbey.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Alvarez, Taylor, Berghuis; Tadic, Kudus, Bergwijn