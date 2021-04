Geschreven door Kevin Ligtvoet 10 apr 2021 om 17:04

Na een pijnlijke nederlaag tegen AS Roma afgelopen donderdag staat er zondag alweer een wedstrijd op het programma. Ajax reist af naar Waalwijk voor speelronde 29 van de Eredivisie tegen RKC, en om zo vroeg mogelijk kampioen te worden, is een overwinning belangrijk. Het is nog niet zeker of Maarten Stekelenburg op tijd fit is en of Erik ten Hag wat spelers rust zal geven voor de return in Rome.

De nummer veertien van de Eredivisie is niet in geweldige vorm, dus zou het zeker geen puntverlies mogen worden. Het lijkt erop dat er geen nieuwe blessures bij gekomen zijn sinds vorige week. Noussair Mazraoui zal nog niet spelen, en aangezien Rensch geschorst is voor de return tegen Roma zal hij ook geen rust krijgen. Een basisplaats voor Idrissi of Kudus zou echter wel kunnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Kudus; Neres, Haller, Tadic.