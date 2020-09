Geschreven door Jessica Westdijk 19 sep 2020 om 11:09

Ajax beleefde afgelopen zondag een moeizame seizoensstart, eigenlijk zoals de seizoensstart van Ajax meestal gaat. Al vroeg in de wedstrijd kwamen de Amsterdammers met tien man te staan, nadat Nico Tagliafico een rode kaart kreeg voor een handsbal. Uiteindelijk werd het duel met 0-1 gewonnen, dankzij een goal van debutant Antony.

Zondag komt RKC Waalwijk op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Aangezien Tagliafico geschorst is, zal Ten Hag de linksbackpositie dus op een andere manier in moeten vullen. Tijdens Sparta Rotterdam deed de trainer dat door Sergino Dest als linksback te laten fungeren, zodat de rest van de formatie in stand kan blijven. Het meest waarschijnlijk is dat Ten Hag de rest van de basiself van afgelopen week intact houdt.

Dat betekent dus dat Edson Alvárez, Ryan Gravenberch en Quincy Promes opnieuw het middenveld vormen. Voorin zullen Antony en Tadic opnieuw vanaf de flanken komen en Zakaria Labyad in de spits staan.

Verwachte opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Dest; Álvarez, Promes, Gravenberch; Antony, Labyad, Tadic.