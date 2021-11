Geschreven door Jessica Westdijk 21 nov 2021 om 10:11

In de Champions League gaat het Ajax voor de wind, maar in de competitie liet het de laatste weken voor de interlandbreak toch behoorlijke steken vallen. Tegen Heracles Almelo én Go Ahead Eagles kwamen de Amsterdammers niet verder dan 0-0. Daardoor is de voorsprong op PSV verdampt.

Nu, na de interlandbreak, staat opnieuw een wedstrijd tegen een van de kleintjes in de Eredivisie op het programma. En de vraag is of Ajax nu wel scherp genoeg is om in het spoor van PSV te blijven. De Eindhovenaren wonnen zaterdagavond al met 2-0 van Vitesse. De Ajacieden zijn in ieder geval goed gehumeurd teruggekomen uit de interlandbreak: Oranje plaatste zich voor het WK van volgend jaar en ook Dusan Tadic deed dat met Servië.

Er zijn eigenlijk geen redenen voor Erik ten Hag om in de opstelling tegen RKC gekke dingen te gaan doen. Het wachten is wellicht wel op het moment dat Andre Onana weer onder de lat verschijnt. De doelman maakte bij het nationale elftal van Kameroen zijn eerste minuten in tien maanden. Maar voor een plek onder de lat bij Ajax lijkt het nog iets te vroeg.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller, Tadic