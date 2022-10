Geschreven door Jessica Westdijk 22 okt 2022 om 11:10

Vorige week herstelde Ajax zich gelukkig goed, met een grote zege op Excelsior. En dankzij puntverlies van AZ gaat het zelfs weer aan kop in de Eredivisie. Met nog 4 duels voor de winterstop is het zaak om dat vast te houden.

De eerste tegenstander is zaterdagavond RKC. Bij Ajax ontbreken Devyne Rensch en Kenneth Taylor nog vanwege blessures. Ook Ahmetcan Kaplan is nog afwezig. Verder is de selectie compleet. Het lijkt er dan ook op dat Schreuder voor dezelfde elf zal kiezen als afgelopen weekend. Dat betekent dus dat Brian Brobbey in de spits staat en Mohammed Kudus op de bank zit. Op de vleugels vinden we Steven Bergwijn en Dusan Tadic.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Bergwijn, Brobbey, Tadic.