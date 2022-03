Geschreven door Jessica Westdijk 05 mrt 2022 om 23:03

Na de slechte beurt in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles vorig weekend, maakte Ajax het midweeks weer een klein beetje goed. In de halve finale van de KNVB-beker werd met 0-2 gewonnen van AZ.

In dat duel moest de defensie aardig op de schop, omdat Noussair Mazraoui afwezig was vanwege knieklachten. Jurriën Timber schoof op naar de rechtsbackpositie en Perr Schuurs kreeg weer een speeltijd centraal. De verwachting is dat Mazraoui zondag tegen RKC echter weer terugkeert en dat Ten Hag dus ook weer terugkeert naar de ‘gebruikelijke’ opstelling.

Daarin lijkt Ryan Gravenberch voorlopig toch weer de strijd te hebben gewonnen van Davy Klaassen als het gaat om de plek op het middenveld. Onder de lat zien we wederom Andre Onana, aangezien Remko Pasveer en Jay Gorter nog uit de roulatie zijn.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller, Tadic