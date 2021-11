Geschreven door Idse Geurts 19 nov 2021 om 15:11

Dit weekend is het weer tijd voor voetbal in de Eredivisie! Na de interlandperiode zijn alle Ajacieden weer teruggekeerd naar Amsterdam en zullen ze gelijk een goede resultaat willen behalen. In de laatste twee Eredivisie-wedstrijden speelde Ajax immers ‘slechts’ gelijk. Hierdoor heeft PSV een inhaalslag kunnen maken en staat Ajax enkel vanwege het betere doelsaldo bovenaan. Zondagmiddag hebben de Ajacieden de kans om zich te herpakken. Dan nemen de Amsterdammers het op tegen RKC in Waalwijk.

Hoewel RKC op papier een veel minder sterkere tegenstander is, kan Ajax niet gemakzuchtig met deze wedstrijd omgaan. Tegen Heracles en Go Ahead Eagles werd ook slechts gelijkgespeeld. Ajax moet alles op alles zetten om deze wedstrijd tegen RKC te winnen. Vorig jaar wist Ajax ook slechts een 0-1 overwinning in Waalwijk uit het vuur te slepen.

Gelukkig kan Ten Hag beschikken over een bijna volledig fitte selectie. Mohammed Kudus zal alleen niet kunnen spelen. De middenvelder heeft een ribblessure opgelopen tijdens de interlandperiode. Ook is het nog niet geheel duidelijk of Steven Berghuis kan spelen. Berghuis moest de duels van Oranje missen wegens een blessure. Er is verder nog geen informatie naar buiten gebracht of deze blessure ondertussen al verholpen is. Wellicht komt een basisplek nog iets te vroeg voor Berghuis. Mocht dit het geval zijn, dan zal Davy Klaassen zijn vervanger op het middenveld zijn.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martínez; Blind; Gravenberch; Klaassen; Alvarez; Antony; Haller; Tadic