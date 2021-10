Geschreven door Idse Geurts 15 okt 2021 om 09:10

Na de interlandperiode is het dit weekend weer tijd voor Eredivisie voetbal! Zaterdag reist Ajax af naar Friesland voor de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Voordat de interlandperiode begon, liep Ajax nog een nederlaag op tegen FC Utrecht. Deze verliespartij wil Ajax snel van zich af spelen. Op papier lijkt Heerenveen hier een goede tegenstander voor. De laatste zes seizoen won Ajax telkens in het Abe Lenstra Stadion. Er is echter geen ruimte voor onderschatting. Om PSV en Feyenoord niet nog dichterbij te laten komen, moet Ajax winnen.

Ook zal Erik ten Hag flink moeten puzzelen in zijn selectie. Wegens interlandverplichtingen moet Ten Hag zijn Zuid-Amerikaanse spelers missen. Hierdoor zijn Lisandro Martinez, Edson Alvarez, Antony en Nicolas Tagliafico, allemaal niet beschikbaar. Bovendien is het ook niet duidelijk of Devyne Rensch een van deze plekken kan opvullen: Rensch viel bij Jong Oranje uit met een hamstringblessure. Door de absentie van deze spelers, zal er waarschijnlijk wel ruimte ontstaan voor Davy Klaassen en Perr Schuurs. Schuurs zal waarschijnlijk Martinez zijn positie overnemen, terwijl Klaassen op het middenveld terug te vinden zal zijn. Ook zal David Neres weer een basisplaats kunnen krijgen. Hij neemt de positie van Antony over.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Schuurs; Blind; Gravenberch; Berghuis; Klaassen; Neres; Haller; Tadic.