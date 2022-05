Geschreven door Idse Geurts 11 mei 2022 om 08:05

Vanavond is het zover! Ajax kan in de Johan Cruijf ArenA tegen sc Heerenveen de 36e landtitel binnenhalen. De Amsterdammers moeten dan echter wel winnen van de club uit Friesland. Alleen dan kan PSV Ajax niet meer achterhalen in puntenaantal. Gelukkig lijkt Heerenveen voor Ajax altijd een perfecte tegenstander. In de afgelopen twee seizoenen wist Ajax immers telkens te winnen van Heerenveen.

Toch kan het ook nog een lastige klus worden. Erik ten Hag mist aardig wat spelers vanwege blessures. Zo zijn vaste basisklanten Lisandro Martinez, Antony en Ryan Gravenberch er niet bij. Daarnaast zijn ook Perr Schuurs en Remko Pasveer altijd nog geblesseerd. Net als de laatste twee weken, moet Ten Hag dus waarschijnlijk aantreden in een andere formatie.

Desalniettemin is er ook goed nieuws voor de oefenmeester. Brian Brobbey lijkt toch fit genoeg om mee te kunnen spelen tegen Heerenveen. De spits viel afgelopen weekend tegen AZ nog geblesseerd uit, waardoor het onzeker was of hij zou kunnen spelen tijden de kampioenswedstrijd. Echter, op beelden van Ajax op social media, lijkt Brobbey gewoon mee te trainen met de groep. Hierdoor zal hij vermoedelijk weer een spitsenduo gaan vormen met Sébastien Haller.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Taylor, Alvarez, Klaassen; Tadic; Brobbey, Haller