Geschreven door Jessica Westdijk 06 mrt 2020 om 20:03

In korte tijd heeft Ajax flink wat verloren: het is klaar in Europa, klaar in de beker en heeft geen voorsprong meer in de Eredivisie. Is de gifbeker leeg? Het uitduel bij Heerenveen zou zaterdagavond het begin van een ommekeer kunnen zijn.

Ten Hag lijkt het dan ook weer anders aan te gaan pakken. Zo zou Klaas Jan Huntelaar in de spits starten en Hakim Ziyech en Quincy Promes zouden dan vanaf de vleugels spelen. Het betekent dat Dusan Tadic een linie naar achteren zakt en als 10 zal fungeren. De andere middenvelders zijn dan Donny van de Beek en Lisandro Martinez.

De achterhoede zou gevormd worden door Dest, Schuurs, Blind en Tagliafico. Al koos Ten Hag er woensdag in Utrecht voor om Blind als middenvelder te laten fungeren en Martinez achterin te zetten. Ook dat is dus nog een optie.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Tadic, Martinez; Ziyech, Huntelaar, Promes