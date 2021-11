Geschreven door Idse Geurts 26 nov 2021 om 16:11

Na de uitstekende Champions League-wedstrijd tegen Besiktas, mag Ajax zondag weer aantreden in de Eredivisie. De Amsterdammers reizen dan af naar ‘Het Kasteel’ in Rotterdam. Hier is Sparta de tegenstander. Ajax zal de goede lijn van de laatste twee wedstrijden door willen zetten en ook hier de winst pakken. Nummer twee op de ranglijst, PSV, heeft nog steeds evenveel punten als Ajax, dus een overwinning is cruciaal. Toch zullen de Amsterdammers positief gestemd zijn. Eerder deze maand speelde Ajax al tegen Sparta. Dit was weliswaar een oefenwedstrijd, maar toch werd er ook met 3-0 gewonnen. Grote kans dat de uitslag dit weekend hetzelfde zal zijn.

Ook kan Erik ten Hag beschikken over een bijna volledig fitte, en uitgeruste, selectie. Woensdag tegen Besiktas gaf Ten Hag nog de nodige grote namen rust, waardoor zij nu helemaal fit en opgeladen zullen zijn. Ten Hag zal vermoedelijk dus gebruik gaan maken van zijn sterkst mogelijke basiself. Dit betekent dus ook dat André Onana weer op de bank zal zitten. De 25-jarige doelman maakte woensdag een goede indruk onder de lat, maar achteraf benadrukte Onana dat zijn toekomst buiten Amsterdam lag. Hierdoor zal Remko Pasveer ‘gewoon’ zondag in het doel staan.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martínez; Blind; Alvarez; Gravenberch; Berghuis; Antony; Haller; Tadic