Geschreven door Idse Geurts 08 apr 2022 om 12:04

De strijd om het Eredivisie-kampioenschap gaat morgenavond weer verder. Ajax neemt het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Sparta. De afgelopen weken verloopt het spel van Ajax wat moeizaam. Natuurlijk worden er wel overwinningen geboekt, maar deze wedstrijden zijn vaak niet overtuigend. Tegen Sparta hoopt de ploeg van Ten Hag hier verandering in te brengen. Op papier is Sparta de ideale ploeg om weer wat vertrouwen te tanken. De ploeg uit Rotterdam vecht immers tegen degradatie, terwijl Ajax weer kampioen van de Eredivisie wilt worden. Daarnaast heeft Ajax de laatste paar wedstrijden tegen Sparta allemaal gewonnen. Dit voorspelt dus veel goeds voor zaterdagavond.

Erik ten Hag kan echter niet beschikken over een volledig fitte selectie. Zo kwam deze week het nieuws naar buiten dat Antony zwaar geblesseerd is en hierdoor dit seizoen wellicht niet meer in actie komt. Hierdoor zal Steven Berghuis vermoedelijk doorschuiven naar de rechtsbuitenpositie. Davy Klaassen zal vervolgens de open plek op het middenveld invullen. Daarnaast is het ook nog niet zeker of Lisandro Martinez weer fit genoeg is. Mocht de Argentijn nog last hebben van zijn tegen Feyenoord opgelopen spierblessure, dan zal Perr Schuurs zijn vervanger zijn.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Schuurs, Blind; Alvarez, Gravenberch, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic