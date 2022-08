Geschreven door Jessica Westdijk 20 aug 2022 om 16:08

Na een wat moeizame Eredivisiestart tegen Fortuna Sittard swingde Ajax vorige week tegen FC Groningen in een bloedhete Johan Cruijff Arena naar een 6-1 zege. De grote smaakmaker in dat duel was Antony, die zijn directe tegenstander helemaal zoek speelde.

Maar uitgerekend Antony lijkt tegen Sparta Rotterdam zondagmiddag niet te gaan starten. De buitenspeler staat al een tijdje serieus in de belangstelling van Manchester United. Vrijdag kwam het bericht naar buiten dat Ajax een bod van €80 miljoen heeft geweigerd, maar de club lijkt het daar niet bij te laten zitten. Antony trainde vrijdag ook niet mee. De club wilde niet kwijt of dat vanwege een blessure of aanstaande transfer was, maar we mogen er vanuit gaan dat Antony niet start in Rotterdam.

Dat betekent dat Schreuder weer het één en ander moet wijzigen. Waarschijnlijk betekent het dat Tadic, in tegenstelling tot vorige week, nu toch weer in de voorhoede zal staan en dat er ruimte komt in de basiself voor Steven Berghuis. Daarnaast kan Calvin Bassey mogelijk zijn Eredivisiedebuut gaan maken. Door zijn rode kaart in de Johan Cruijff Schaal was hij de afgelopen twee duels geschorst. Een basisplaats is onwaarschijnlijk, maar wie weet gunt Schreuder hem een invalbeurt.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Sparta Rotterdam: Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Taylor, Alvarez, Berghuis; Tadic, Brobbey, Bergwijn