Geschreven door Jessica Westdijk 12 sep 2020 om 11:09

Voor Ajax start zondag dan eindelijk de Eredivisie. Na een half jaar zonder officiële wedstrijd, gaat het eindelijk weer beginnen. En met welke 11 zal Erik ten Hag dat doen?

Veel zal anders zijn dan afgelopen seizoen, toen onder andere Joël Veltman, Donny van de Beek en Hakim Ziyech vaste waardes waren. De voorbereiding liet al een beetje zien wat Ten Hag in gedachte heeft voor dit seizoen. Zo gaf de trainer al aan dat hij wel iets ziet in het duo Edson Alvarez en Ryan Gravenberch op het middenveld. Dat duo lijkt het dan ook te mogen laten zien bij de start van de competitie. Verder liet Zakaria Labyad zich deze voorbereiding flink gelden als spits. Op de zijkanten vinden we waarschijnlijk Dusan Tadic en Antony terug, die ook behoorlijk op dreef was in de voorbereiding.

Achterin zijn er de meeste twijfels over de bezetting. Ten Hag gaf aan dat Lisandro Martinez en Deyvne Rensch twijfelgevallen zijn, wat de spoeling al meteen dun maakt achterin. Omdat Daley Blind deze week voor volledig meetrainde én gezien de mogelijke afwezigheid van de tweede eerder genoemde spelers, lijkt hij ‘gewoon’ weer te gaan starten. Dat leidt tot onderstaande vermoedelijke opstelling.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Gravenberch, Promes; Antony, Labyad, Tadic